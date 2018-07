Nieuwe directeur voor SMC 12 juli 2018

02u47 1

Het Stella Matutinacollege van Lede krijgt met Hilde De Smet een nieuwe directeur.





De Smet, tot 2016 aan het roer van het Sint-Laurensinstituut in Zelzate en vorig jaar pedagogisch begeleider bij het katholiek onderwijs Vlaanderen, volgt Dominique Verbruggen op. Die kwam drie jaar geleden in de plaats van Wim De Wiest.





Verbruggen keert als directeur terug naar Middenschool Sint Bavo in Gent. (KMJ)