Nieuwe aanvraag voor appartementencomplex op site Steenland: buurt blijft strijdvaardig KOEN MOREAU

18 december 2018

17u53 1 Lede Een bouwpromotor heeft een nieuwe bouwaanvraag ingediend voor Steenland in Lede. De buren die tegen een eerdere aanvraag massaal bezwaar indienden, blijven strijdvaardig. “We hebben het vorige keer kunnen tegenhouden en dat moet nu ook kunnen”, luidt het.

Na een eerdere poging in 2016 om een vergunning te krijgen om 26 flats te bouwen op de plek van de vroegere dancing Eden Roc, gaat het nu om 22 appartementen gesplitst in twee gebouwen. “In het midden is een open strook van acht meter, maar voor de rest zijn de plannen nauwelijks bijgestuurd. Het blijft een immens groot gebouw dat hier totaal niet thuishoort”, aldus buur Jolien Roelandt. Ook Natuurpunt ziet het project niet zitten. “Het complex dat men hier wil plaatsen is groter dan de nieuwe Colruyt aan de Hoogstraat. Zoiets vlakbij een natuurgebied kan gewoon niet”, vult plaatselijk voorzitter Yvette Saerens aan.

Ook GAROL, wat staat voor Gecoördineerde Actiegroepen voor Ruimtelijke Ordening Lede, sluit zich alvast aan bij dat standpunt. Net als vorige keer zal dus werk worden gemaakt van het verzamelen van bezwaarschriften. Volgens GAROL beloofde de nieuwe beleidsploeg van CD&V, Groen en De Coöperatie alvast dat er buiten de centra van Lede en Oordegem geen plaats meer is voor dergelijk appartementencomplex.

Het dossier wordt dan ook meteen een stevige test om te controleren of de nieuwe beleidsvoerders woord houden. Dat bleek alvast wel het geval voor het beperkt aansnijden van het wooninbreidingsgebied in Impe. Ondanks een positief advies door de commissie Ruimtelijke Ordening stemde het huidige schepencollege, dus zonder Groen en met Open Vld/Lede, het dossier net nog weg.