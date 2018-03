Nieuw wielerseizoen start woensdag 05 maart 2018

De eerste kermiskoers van het jaar is traditiegetrouw in Wanzele. De Wanzeelse Wielerwonderen zorgen nu woensdag 5 maart voor een nieuwe seizoensstart voor elite-mannen. Die wedstrijd start om 13.30 uur aan Hoop In De Toekomst in de Nonnenbosstraat en telt 16 ronden van 10,3 kilometer. Zondag 11 maart zorgt Sport en Nering Oordegem al voor een eerste Gentlemenkoers met 12 ronden van 5 kilometer. Deze wedstrijd start om 16 uur aan het ontmoetingscentrum op Oordegemdorp. (KMJ)