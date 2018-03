Nieuw Italiaans restaurant 'Il Piacere' 13 maart 2018

Naast café Central in Lede opent morgen Ristorante 'Il Piacere' of 'Het genot'. "Wij gaan voor de klassieke Italiaanse keuken met dagverse ingrediënten en een moderne toets", vertellen Vembli, Lirik, Shanida en kok Marco. Vembli werkte in ristorante pizzeria Da Marco aan het station van Denderleeuw en het is die Marco die voor een verse keuken zorgt. "Er zal keuze zijn tussen eenvoudige zelfbereide gerechten zoals spaghetti, lasagne en pizza. Met suggestiemenu's brengen we de lekkerste Italiaanse smaken en gerechten." De zaak is 's middags open van 12 tot 14 uur en 's avonds van 18 tot 22 uur. "Dinsdagavond en zaterdagmiddag blijven we voorlopig dicht." Reserveren via 053/43.54.77.





(KMJ)