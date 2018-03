Nieuw cohousingproject voor beschut wonen langs Openveldstraat 07 maart 2018

02u49 0 Lede De vzw Reymeers heeft langs de Openveldstraat in Lede een innovatief cohousingproject met tien studio's gerealiseerd. Het prijskaartje van dit nieuwe wooninitiatief bedraagt een miljoen euro. De provincie Oost-Vlaanderen gaf een subsidie van 72.000 euro.

"Met dit nieuw initiatief willen we bewoners met een langdurige en ernstige psychische kwetsbaarheid, die geen intensieve begeleiding meer vragen en nergens heen kunnen, een beschutte maar zelfstandige en toch gedeelde woonomgeving met de nodige privacy bieden", vertelt directeur Marc Vandergraesen.





Reïntegratie

Met tien comfortabele flats van 60 vierkante meter, een gemeenschappelijke vergaderruimte en wasruimte aan de achterzijde van het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne, het vroegere Zoete Nood Gods, werden daartoe alvast de ideale omstandigheden gecreëerd.





"Het is niet de bedoeling dat mensen hier levenslang blijven wonen, maar wel dat we ze helpen terug hun weg te vinden naar de maatschappij en in hun zoektocht naar werk." Twee flats van het gebouw werden voor rolstoelgebruikers aangepast met stopcontacten op armhoogte, een inrijdouche en automatische verlichting. "Verder kozen we voor het gebruik van een zonneboiler en fotovoltaïsche panelen", aldus directeur Vandergraesen.





Intrek eind maart

De eerste bewoners van het cohousingproject langs de Openveldstraat nemen eind deze maand hun intrek in de nieuwbouw. (KMJ)