Nieuw bestuur zet in op participatie en inspraak: gemeenteraad krijg vragenhalfuurtje KOEN MOREAU

27 maart 2019

18u27 0 Lede Burgers van Lede mogen voortaan voorafgaand aan de gemeenteraad vragen stellen aan het gemeentebestuur. Op die manier komen politiek en beleid nog dichter bij de burger.

“Uiteraad mag het niet gaan om vragen over persoonlijke dossiers of over personen. Het is ook niet bedoeld als discussie- of debatmoment. Wel willen we graag antwoorden op vragen over het gemeentebeleid, beslissingen die door de gemeenteraad werden genomen of onderwerpen die van belang zijn in onze gemeente. De vraagsteller krijgt vijf minuten de tijd om zijn vraag toe te lichten”, luidt het.

Vragen moeten wel zeven dagen voorafgaand aan de gemeenteraad worden ingediend bij de Algemeen Directeur van de gemeente per e-mail naar algemeendirecteur@lede.be of schriftelijk naar Algemeen Directeur, Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede. Belangrijk is te vermelden dat het een vraag is voor het vragenhalfuurtje voorafgaand aan de gemeenteraad, alsook aan wie de vraag precies gericht is.

“Anonieme vragen, vragen die onduidelijk, vaag, beledigend of onredelijk zijn worden niet behandeld tijdens het vragenhalfuur.” Over dat laatste beslist de voorzitter van de gemeenteraad. Toegelaten vragen worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad en de vraagsteller wordt hiervan verwittigd.

