Niet op de hoogte van gewijzigde voorrangsregeling: botsing, positieve ademtest én rijbewijs kwijt KOEN MOREAU

12 november 2018

17u47 1 Lede Aan de Blikstraat in Lede botsten zaterdagnamiddag rond 14.20 uur twee wagens.

Een bestuurder was niet op de hoogte van de in maart 2007 gewijzigde wetgeving betreffende de voorrangsregeling. Sinds dan blijft de voorrang van rechts permanent - en dus ook na stoppen – van kracht. Niemand geraakte gewond, maar bij de ademtest die volgde verscheen de ‘P’ van positief. Een bestuurder mocht meteen zijn rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. Later volgt nog een bezoek aan de politierechtbank.