Niet handenvrij en niet gekeurd 04 april 2018

Een bestuurder die zaterdnamiddag in de Kerkevijverstraat in Lede gestopt werd wegens niet handenvrij bellen, had plots heel wat meer problemen. De wagen was niet correct ingeschreven en niet geldig gekeurd. Zolang die zaken niet in orde zijn, blijft het voertuig er aan de klem. (KMJ)