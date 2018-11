Naomi Librecht ontwierp affiche voor 67ste carnavalsstoet KOEN MOREAU

18u18 0 Lede Carnavalsgroep LKV De Slekketisjen uit Lede mag in 2019 de affiche voor de 67ste stoet in Lede aanleveren.

Dat is te danken aan het ontwerp dat Naomi Librecht (36) instuurde naar het gemeentelijk feestcomité. Het ontwerp van Naomi werd gekozen uit zes ontwerpen. Daardoor is duidelijk dat het in Lede niet ontbreekt aan creatief en grafisch talent.