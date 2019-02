Naaktkat Kiki vermist in omgeving Heiplasstraat KOEN MOREAU

24 februari 2019

20u21 0 Lede In de omgeving van de Heiplasstraat in Lede is naaktkat Kiki vermist.

“Onze kattin is sinds zaterdagavond verdwenen en dat is niet normaal”, vertelt Kimberly De Clercq. “Naaktkatten kunnen amper tegen de kou dus we vermoeden dat ze meegenomen werd of ergens binnen zit. Wie haar zag, mag me steeds contacteren via 0476/28.06.91.”