Na de vermoorde bijen, nu boompjes uitgetrokken en kikkerdril vernield in natuurgebied KOEN MOREAU

02 april 2019

06u07 3 Lede De nieuw gegraven poel van Natuurpunt ter hoogte van de Natte Meersche voetweg vlakbij watermolen Props in Impe kreeg het voorbije weekend vandalen op bezoek.

Alle (kikker)dril met beloftevol nieuw lieven werd in de buurt van de Overimpestraat in Erondegem uit de poel geschept waardoor het natuurgebied Geelstervallei op de grens van Erondegem, Impe en Lede na de bijenmoord opnieuw slachtoffer werd van natuurvandalen. “Bijzonder hard om zien dat nu ook het eerste leven in onze poel werd vermoord”, vertelt Natuurpunt-voorzitter Yvette Saerens. De natuurhaters richtten overigens nog heel wat meer schade aan. “Tal van nieuw aangeplante boompjes werden uitgerukt en met een quad werd driftig rondgecrosst. “Net op het moment dat de druk op onze natuur al zo groot is en op het moment dat het volop broed- en nestseizoen voor de dieren is, doet dit extra pijn.” Getuigen konden in elk geval een nummerplaat van een quad noteren. “We hebben klacht ingediend bij de politie en die info mee doorgegeven.”