N9 niet bereikbaar langs Oordegemkouter 02 februari 2018

Vanaf maandag 5 februari schuiven de werken voor de heraanleg van de N9 in Oordegem op tot aan Bloemenrijk. Daardoor is het kruispunt van de Grote Steenweg met Oordegemkouter niet meer bereikbaar komende van Aalst. Autoverkeer moet omrijden langs Papegem, Impe en Smetlede. Meer info over de werken en volgende fases via www.wegenenverkeer.be/lede.





(KMJ)