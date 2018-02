N-VA vraagt meer transparantie in keuze leveranciers 24 februari 2018

De onderhandse onderhandelingen voor de aankoop van nieuw meubilair voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Wanzele is niet naar de zin van N-VA. "Zoals in vele dossiers wordt hier de salami-techniek toegepast, waardoor de totale kostprijs niet zo erg opvalt, maar wel serieus toeneemt", stelde fractieleider Jan Lievens. De kostprijs van het gebouw neemt toe tot ongeveer 2 miljoen euro. Lievens hekelde ook de keuze voor een onderhandelingsprocedure met leveranciers. "Volgens mij zijn er veel betere condities te verkrijgen wanneer een openbare uitbesteding wordt uitgeschreven." Groen-raadslid Bart Heestermans suggereerde op zoek te gaan naar degelijk tweedehandsmateriaal afkomstig van faillissementen. (KMJ)