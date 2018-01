N-VA hekelt verloederde stationsomgeving 23 januari 2018

02u47 0 Lede Als toegangspoort tot de gemeente is het station van Lede geen pareltje. "De veiligheid, properheid en netheid laten te wensen over", aldus gemeenteraadslid Jan Lievens (N-VA). Volgens burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) gebeuren er geen strafbare feiten.

Jongeren die het stationsgebouw na de sluitingsuren betreden en vernielen, een toenemende hoeveelheid graffiti in de voetgangerstunnel en rondslingerend vuilnis aan de ingang van het stationsgebouw tonen dat het beter moet. Jan Lievens vraagt daarom naar concrete maatregelen, maar burgemeester Uyttendaele reageert zo goed als machteloos te zijn. "Het station is de bevoegdheid van de NMBS. We kunnen hen alleen maar op de hoogte brengen van de problemen", aldus de man. Het onveiligheidsgevoel noemt hij ook subjectief. "De politie controleert daar en in het park van Mesen voortdurend jongeren waardoor die zich geviseerd voelen. Behalve een vechtpartij, beschadiging van een fiets en het aantreffen van zeven gram drugs leverden de tientallen controles van de laatste maanden overigens niets op. Helaas voerden de jongeren, waarvan een tiental vaste klanten, sindsdien wel een kat-en-muisspel met de politie en zijn ze verbaal heel mondig en agressief naar de agenten toe. Toch valt hun niets ten laste te leggen." Na overleg van de politie zal desondanks nog meer worden gecontroleerd. "De korpschef beloofde nog meer controles en voetpatrouilles." Lievens mist echter een structurele aanpak 'voor de situatie volledig uit de hand loopt'. Groen-raadslid Bart Heestermans pleit voor overleg met de jongeren. "Steeds een combi sturen, is allesbehalve een oplossing", meent die. (KMJ)