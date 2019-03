N-VA dient klacht in na beslissing om geen assistentiewoningen te bouwen KOEN MOREAU

26 maart 2019

05u55 0 Lede Oppositiepartij N-VA gaat in de aanval tegen het “antisociale beleid” van de nieuwe Leedse meerderheidspartijen CD&V, Groen en De Coöperatie. “Wij dienden klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de beslissing om geen serviceflats te plaatsen op basis van principiële en formele redenen”, luidt het.

Vandaag telt de gemeente Lede dertien assistentiewoningen. “En dat is belachelijk weinig in vergelijking met een gelijkaardige buurgemeente als Erpe-Mere die vandaag 167 flats telt en waar er nog eens 42 in de steigers staan”, stelt N-VA-fractieleider An Van Wesemael na de beslissing van de gemeente Lede om de bouwplannen te begraven voor een complex met 48 flats op de site van het gewezen rusthuis Villa Letha op de hoek van Kasteeldreef en Kasteelstraat.

Collega gemeenteraadslid Stijn Droessaert noemt de beslissing “een gemiste kans”. Hij vreest dat de bevolking gedwongen wordt buiten de gemeente op zoek te gaan op aan te kloppen bij dure commerciële privé-initiatieven. Bij de voorstelling van het beleid kondigde de nieuwe bestuursploeg nochtans aan dat ouderenzorg en de kans om dichtbij huis oud te worden deze legislatuur de derde prioriteit vormde. “Merkwaardig genoeg werd intussen in alle stilte de bevoegdheid assistentiewoningen al geschrapt bij CD&V-schepen Geertrui Van de Velde.”

N-VA stelt verder dat de beslissing onvoldoende gemotiveerd is. “De financieel beheerder van de gemeente stelde in haar visa dat men de financiële weerslag van dit project realistisch moest inschatten en het resultaat te toetsen aan de prioriteiten van het bestuur.” Merkwaardig dat prioriteiten een argument vormen in een nota over financiële haalbaarheid. “Het gevolg is wel dat meer dan 80.000 euro weggegooid wordt omdat assistentiewoningen ondanks eerdere beslissingen plots geen prioriteit meer zijn van de nieuwe centrumlinkse coalitie die onze gemeente sinds dit jaar bestuurt.”

Ook formeel schort er volgens N-VA iets aan het dossier. Zo hekelt de partij het ontbreken van een nota in het dossier op basis waarvan de OCMW-raad haar beslissing nam. “Het feit dat die nota - al dan niet bewust - werd achtergehouden, is voor onze voldoende reden om formeel klacht neer te leggen tegen deze beslissing.”

Meer over N-VA

politiek

Lede