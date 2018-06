Muzikale cultuurprijzen voor Joost De Smedt en Sint-Cecilia 05 juni 2018

02u40 0

Muziekliefhebbers komen in Lede vlot aan hun trekken en dat was ook te merken tijdens de huldiging van de cultuurlaureaat en uitreiking van de cultuurprijs. Laureaat werd Joost De Smedt, bedrijfsleider maar ook gepassioneerd muzikant, componist en dirigent van verscheidene koren zoals het Sint-Gregorius koor Lede en Amici Cantores. Daarnaast levert Joost heel wat inspanningen voor de automatisering van de beiaard in de Sint-Martinuskerk. De cultuurprijs ging naar de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Eervolle vermeldingen waren er ook voor Heemschut Lede, het 11 Novembercomité, Theater Rosie, Indietronic, Lee Matinee, Fotoclub Iris en het Sint-Gregoriuskoor Lede.





(KMJ)