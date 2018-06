Monument voor gesneuvelden krijgt 'KKK-jasje' aan 09 juni 2018

Een inpakkunstenaar genre Christo ging met plastic aan de slag. Het beeld lijkt nu eerder op een KKK-strijder. "Dat is toeval", lacht schepen van Militie Stijn Wille (Open Vld). "Eerder werden de naamborden afgenomen en spleten dichtgespoten. Het inpakken gebeurde om verder verval tegen te gaan zodat wat rest als 'mal' kan fungeren voor een nieuw beeld."





Restauratie zit er niet in

Een restauratie zit er niet meer in. "Het binnenwerk van het standbeeld bestaat uit hout. Dat is rot doordat heel wat water via scheuren en spleten insijpelde." De replica van het beeld verhuist. "Naar voor en centraler voor de kerk." (KMJ)