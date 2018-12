Moeilijk te doven schoorsteenbrand in Bosstraat KOEN MOREAU

08 december 2018

18u10 0 Lede De brandweer had zaterdagavond flink wat werk met een schouwbrand op de hoek van de Bosstraat met de Steenstraat in Lede.

Pompiers uit Lede, Wichelen en Moorsel kwamen ter plaatse. “Het was een moeilijke klus die heel wat tijd vroeg, maar we slaagden er tijdig in om het vuur te doven waardoor het gebouw geen schade opliep. Er raakte ook niemand gewond”, vertelt brandweerluitenant Eric Trogh van de brandweerzone Zuid-Oost. Tijdens de bluswerken was de Bosstraat afgesloten voor het verkeer.