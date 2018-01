Mindfulness-(wandel)meditatie 02u56 0

Een nieuwe vereniging uit Smetlede wil mindfullness en meditatie voor iedereen toegankelijk maken. Daartoe wordt op donderdag 18 januari, 8 februari en 8 maart vanaf 19.15 uur in zaal Veerleheem een aanbod van geleide en stille meditatie voorzien.





Daarnaast is er een ook korte wandelmeditatie en thee- of fruitsapmeditatie. Deelnemers betalen 15 euro voor drie lessen (4,50 euro via UiTpas). Inschrijven via 09/366.04.07 of lieven.nicole@telenet.be. (FEL)