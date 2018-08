Metaalvissers halen obussen boven in sloot Koen Baten

22 augustus 2018

16u26 3

Bram Haentjens (23), Jelle Coppens (23) en zijn broer Senne Coppens(23), amateur magneetvissers uit Lede, hebben dinsdagavond in een sloot in de Kloosterstraat in Lede drie obussen bovengehaald. Daarnaast vonden ze ook nog een loop en een lader van een geweer in de sloot. "We hadden de lijnen net gekocht. We waren ze aan het testen toen we plots de bommen bovenhaalden", vertelt Jelle Coppens.

De drie vrienden kennen elkaar al vele jaren en zijn allen erg geïnteresseerd in materiaal van de oorlog en de geschiedenis van de oorlog. Een tijdje geleden kwamen ze op het idee om aan metaalvissen te gaan doen. Dit dreef de jongens om het vissen te doen, en hun interesse nog uit te breiden. "We kochten onze lijnen in de Panne en wilden ze gisteren voor de eerste keer uitproberen", klinkt het.

De vadder van Jelle en Senne gaf hen de hint om eens te gaan zoeken in de sloot. De drie vrienden vertrokken naar daar. "Met het doel om enkele kleine metalen dingen boven te halen, zoals een kogel of een nagel, en het metaalvissen onder de knie te krijgen", aldus Bram. Wat de drie twintigers na een uur echter bovenhaalden, sprak volledig tot hun verbeelding. "We waren in het hoekje van de beek aan het vissen toen we plots een voorwerp ophaalden. Toen het boven kwam zagen we dat het om een obus ging, vermoedelijk uit de oorlog", klinkt het. De drie jongens lieten hun magneet opnieuw zakken en haalden er nog twee boven. Een van de bommen is volledig hol, de andere twee zijn nog afgesloten en zit dus mogelijk nog springstof in.

Dit overtrof onze stoutste verwachtingen. We hadden nooit verwacht dat we bommen zouden vinden Jelle Coppens

"Dit hadden we wel echt niet verwacht. Eerst waren we enorm blij met wat we hadden gevangen, maar al snel kwam toch het besef dat het hier ook om bommen ging", zegt Jelle. De vrienden legden de drie obussen voorzichtig in het gras. Daarna belde Jelle naar zijn vader om te vertellen wat ze gevonden hadden. "Hij wilde ons zelf eerst niet geloven. Hij was aan het lachen, maar toen hij de bommen zelf zag was hij toch enorm onder de indruk", klinkt het. Vandaag gingen de drie vrienden terug naar de beek en haalden ze nog restanten van een geweer boven, vermoedelijk uit wereldoorlog twee. "Hoe de bommen en al de rest er gekomen is weten we niet, maar we willen dit zeker verder onderzoeken", zeggen de jongens.

Na de vondst werd er naar de politie gegaan om hen op de hoogte te brengen van de obussen. Zij verwittigden ontmijningsdienst DOVO en kwamen ook allerlij metingen uitvoeren bij Jelle thuis. "DOVO zou deze week nog langskomen om de bommen te ontruimen, er was volgens hen niet echt haast bij, waarom weten we niet goed. De bommen liggen nu bij ons achteraan in de tuin, maar ik ga ze niet meer verplaatsen", besluit Jelle.

Meer over Jelle Coppens