Metaaldief opgepakt langs spoorweg KOEN MOREAU

21 augustus 2018

16u00 0 Lede De politie van Erpe-Mere/Lede heeft afgelopen zondagmiddag een metaaldief opgepakt.

De verdachte was in een hoop metaal aan het snuisteren die door Infrabel achtergelaten werd langs de spoorlijn in de Nonnenbosstraat in Wanzele. Een getuige belde de politie, waarna de man opgepakt kon worden. Hij mocht na verhoor beschikken.