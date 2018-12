Mensenketting van licht tussen scholen voor Warmste Week KOEN MOREAU

17 december 2018

16u37 0 Lede Het Stella Matutinacollege in de Bellaertstraat, De Vrije Lagere School in de Kasteeldreef/Nieuwstraat en kleuterschool Morgenster aan de Kluisberg vormen woensdagavond de ankerpunten voor een lichtketting.

Door de drie scholen over een afstand van anderhalve kilometer met een ketting van kaarsjes te verbinden, wil men tijdens de Warmste Week centen inzamelen voor de vzw Welzijnsshakel, Hoop voor Senegal, Bednet en de vzw Ananda. Start om 17.30 uur in de Bellaertstraat, 17.45 uur in de Nieuwstraat en 18 uur aan de Kluisberg. Na afloop kan genoten worden van een hapje en drankje op het speelplaats van het college in de Bellaertstraat. Theelichtjes zijn ter plaatse te koop voor de prijs van 5 euro. De organisatoren hopen op duizend deelnemers. Om de veiligheid te garanderen wordt het traject grotendeels verkeersvrij gemaakt.