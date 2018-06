Melckebeeckvrienden houden eetfestijn 12 juni 2018

De Melckebeeckvrienden, organisatoren van wielerwedstrijden tijdens Lede kermis, serveren zaterdagavond biefstuk friet of zalm in zaal Hoop In De Toekomst aan de Nonnenbosstraat in Wanzele van 17.30 tot 21.30 uur. Kaarten kosten 15 euro. Bestellen bij spelers, bestuur en in café De Stube. (KMJ)