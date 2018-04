Meerderheid hopeloos verdeeld over statiegeldalliantie 26 april 2018

De beslissing om al dan niet toe te treden tot de statiegeldalliantie is in Lede uitgemond in een discussie van bijna een uur tussen coalitiepartners CD&V en Open Vld. Uiteindelijk keurde een wisselmeerderheid van CD&V, Groen, Sp.a en Voorwaarts Lede de toetreding goed.





De statiegeldresolutie verzamelt een groep gemeenten die pleiten voor de invoering van statiegeld op blikken en petflessen. Milieuschepen Geertrui Van De Velde (CD&V) pleitte op aangeven van de milieuraad voor een toetreding. "Vlaanderen investeert jaarlijks 187 miljoen euro of 29 euro per inwoner aan het opruimen van zwerfvuil. Daarvan bestaat 40% uit blikken en petflessen", stelde ze. In tegenstelling tot in de buurgemeenten stemden Open Vld en oppositiepartij N-VA in Lede tegen het invoeren van statiegeld. "Dit is geen 100% oplossing en moet algemener worden bekeken", stelde Jan Lievens (N-VA). Open Vld hield eveneens een stevig pleidooi tegen. "Voor een kleine probleemgroep straf je een grote groep waaronder ook de handelaars", motiveerde Peter Venneman het Vld-standpunt. Raadslid Filip Bauters pleitte net als Open Vld voor strengere controles en boetes. Een compromisvoorstel van N-VA werd afgeschoten waarna coalitiepartners CD&V en Open Vld elk hun eigen weg gingen. (KMJ)