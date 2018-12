Meer dan dubbel zoveel oproepen voor brandweer: “Enkel mogelijk dankzij heel gemotiveerde manschappen” KOEN MOREAU

07 december 2018

09u17 6 Lede Tijdens de viering van het Barbarafeest in Lede toonde postoverste Bart Van Hauwermeiren zich bijzonder tevreden over de inzet van zijn manschappen. “Sinds we aangesloten zijn op de zonale meldkamer is ons aantal interventies spectaculair toegenomen”, aldus de man.

Pompiers van Lede rukten daardoor dit jaar al 114 keer uit voor brand. In 2017 was dat 34 keer. Het aantal technische reddingen staat op 191 en de logistieke opdrachten op 95 dat is voor allebei het dubbele van vorig jaar. De talrijke uitrukken wijdt Van Hauwermeiren aan een ploeg bijzonder gemotiveerde brandweervrijwilligers. “Doordat de gemeentegrenzen weggevallen zijn, moeten we nu geregeld verder rijden.” Toch tonen de cijfers een vertekend beeld. “Ook wanneer onze post enkele een ladder- of tankwagen leverde voor een brand, wordt dit nu als brandinterventie meegeteld.”

Andere opvallend cijfer is het aantal wespennesten waarvoor de brandweer in Lede werd opgeroepen. “Daarvoor gingen we van 201 naar 808. Goed voor 11% van de 7.580 wespeninterventies in de volledige brandweerzone Zuid-Oost. Desondanks wordt 2019 een jaar vol uitdagingen. “Het aantal verplichte opleidingsuren aan de brandweerschool stijgt van 18 naar 24 uur.

Brandweerpost Lede kent ook enkele promoties. Christophe Bauwens en Luc Crabbe werden bevorderd tot sergeant en vanaf 1 januari mag je Philip Arnauts, Dries Uyttersprot en Koen Vergeylen aanspreken als korporaal. Vijf stagiairs hebben er intussen bijna een volledige opleiding opzitten waardoor hun laatste stagejaar weldra start. “En die nieuwkomers zijn broodnodig. We zoeken ook nog steeds mensen die liefst zo dicht mogelijk bij de kazerne wonen en die overdag beschikbaar zijn”, besloot postoverste Van Hauwermeiren alvorens hij het gemeentebestuur en uittredend brandweerschepen Annelies De Meersman bedankt voor de samenwerking.