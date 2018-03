Meditatiecursus 08 maart 2018

02u48 0

In het boeddhistisch klooster Wat Phra Dhammakaya Benelux langs de Ronkenburgstraat in Lede vindt een meditatieweekend plaats. De begeleiding is in handen van Lp Ruben. Deelnemers betalen 90 euro. Aankomst en registratie op vrijdag 9 maart om 17 uur. Einde zondag om 17 uur. Info en inschrijven via 0486/36.27.43, be@dhammakayabenelux.org en op www.dhammakayabenelux.org. (KMJ)