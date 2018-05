Meditatie in boeddhistisch klooster 25 mei 2018

De monniken van het meditatiecentrum Wat Phra Dhammakaya Benelux in de Ronkenburgstraat in Lede verwelkomen komende zaterdag alle geïnteresseerden voor een meditatiedag. Aankomst en registratie vanaf 9 uur, het einde is gepland rond 21 uur.





Deelnemers betalen dertig euro, middagmaal inbegrepen. Meer info en inschrijven op 0486/36.27.43, via be@dhammakayabenelux.org of ter plaatse. (KMJ)