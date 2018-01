Maurice De Dijcker overleden 29 januari 2018

De 85-jarige Maurice De Dijcker uit Oordegem is vrijdag overleden in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst. De man, medeoprichter van het voormalig transportbedrijf De Dijcker, was tot op zijn tachtigste voorzitter van de inmiddels ter ziele gegane voetbalclub FC Oordegem. De uitvaartplechtigheid heeft plaats in intieme kring. (KMJ)