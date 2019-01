Massa-openluchtproductie #Maria zoekt (stem)acteurs, figuranten, zangers en dansers KOEN MOREAU

07 januari 2019

17u32 1 Lede Op zaterdag 3 en zondag 4 mei wordt de hedendaagse opvolger van de Mariale Processie van Lede opgevoerd.

De voorbereidingen zijn volop gestart, maar er wordt nog steeds gezocht naar (stem)acteurs, figuranten, zangers en dansers voor de multimediale massa-openluchtproductie #Maria. “We zoeken nog mensen van alle leeftijden, mannen en vrouwen, met of zonder ervaring”, luidt het bij de organisatoren. Die kregen net nog goed nieuws. De provincie Oost-Vlaanderen kende het massaspektakel een subsidie van 6.000 euro toe, Cera schenkt 2.000 euro en de Erfgoedcel Denderland-voorzitter ook al 900 euro. Meer info op www.beeldvanliefde.be of via 0479/71.96.40.