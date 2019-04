Marleen en Peter voortaan achter tapkraan van Café Revue KOEN MOREAU

07 april 2019

11u09 0 Lede Vlakbij het Sport.Vlaanderen Putbosstadium langs de Grote Steenweg in Oordegem kan je voortaan Marleen Ponnet (56) en Peter Leus (49) achter de toog van café Revue vinden.

Marleen keert daarmee terug naar haar eerste liefde. “Ongeveer 23 jaar geleden was ik aan de slag in taverne restaurant Heiplas in Lede, maar de afgelopen jaren werkte ik in het gemeentehuis en rusthuis van Lede”, vertelt ze. Voor Peter is het minder lang geleden. Hij was tot het najaar van 2018 aan de slag in café ’t Stamineeken aan het station. Daar stond hij sinds 2012 aan de tapkraan. “En daarvoor, van 2003 tot 2012, hield ik aan de andere kant van de sporen de Bierstube open.”

Voortaan zijn Marleen en Peter samen te vinden in Oordegem op de locatie van het vroegere restaurant Rozendal. Dat werd drie jaar geleden herdoopt tot café Revue. “Bedoeling is om hier zoals de voorbije jaren gezellig café te houden. De Sloebers blijven welkom.” Restaurantplannen zijn er niet. “Maar op termijn zullen we wel kleine snacks en frisco’s verkopen.” Het concept wordt niet gewijzigd. De openingsuren wel. “Maandag is sluitingsdag, maar alle andere dagen openen we om 10 uur en een sluitingsuur hebben we niet”, klinkt het veelbelovend. Voor de officiële opening wachten Marleen en Peter op beter weer zodat het terras kan gebruikt worden.