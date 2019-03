Markizaat is veilig... na verwijderen losgekomen bepleistering KOEN MOREAU

28 maart 2019

19u06 0 Lede De gemeente Lede laat weten dat de de geconsolideerde Markizaatruïne de storm goed doorstaan heeft.

Het gebouw werd na de storm van 10 maart nochtans preventief afgesloten nadat barsten waren opgemerkt. “Een ingenieur onderzocht de stabiliteit en die blijkt intact te zijn. Het gebouw is veilig te betreden”, luidt het. Toch is nog een ingreep noodzakelijk. “Enkel de losgekomen bepleistering aan de kolommen dient eerst verwijderd te worden.” Eens dat gebeurd is, zal na de Paasvakantie het gebouw terug opengesteld worden voor het publiek.

