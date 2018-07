Maria blaast 102 kaarsjes uit in WZC Markizaat Koen Moreau

21 juli 2018

11u11 1 Lede Groot feest in afdeling de Orangerie van woon- en zorgcentrum Markizaat in Lede. Maria De Vuyst, oudste bewoner van het rustoord, is alweer een jaartje ouder.

Daardoor is de uit Impe afkomstige vrouw nu een kranige 102-jarige. Het geheim van haar gezonde oude dag ontrafelen is niet eenvoudig. “Moeder heeft jaren gewerkt als stikster. Daarnaast hielp ze veel op de boerderij thuis. We hadden varkens, schapen, konijnen en nog tal van andere beesten”, vertellen zoon Willy en dochter Margriet Uyttendaele. Maria heeft intussen een indrukwekkend nageslacht. Willy heeft een zoon, dochter en drie kleinkinderen. Margriet heeft een dochter, twee kleindochters en drie achterkleinzonen. “En er zijn er alweer twee extra op komst”, lacht die.