Man die echtgenote doodstak na overspel dood aangetroffen in cel Ken Standaert en Koen Baten

21 februari 2019

08u47 153 Lede Demetrie H. (35), de man die verdacht wordt van de moord op zijn vrouw Nancy M., is vandaag omstreeks middernacht dood aangetroffen in zijn cel. Dat bevestigt het gevangeniswezen.

Gisteren werd Nancy M. uit het Oost-Vlaamse Oordegem (Lede) doodgestoken door haar man Demetrie H. Terwijl de kinderen van 11, 10 en 1,5 jaar boven lagen te slapen, stak hij haar in de hals. Daarna verwittigde hij zelf de hulpdiensten. Die konden alleen nog het overlijden vaststellen.

Nancy M. had opgebiecht dat ze haar man eerder die dag bedrogen had. Volgens vrienden was dat lang niet de eerste keer en was Nancy M.’s bedrog zelfs ‘de rode draad’ in hun relatie. Demetrie H. kende niet álle verhalen die over zijn vrouw de ronde deden, maar er waren hem wel enkele ter ore gekomen. Daardoor kwam het al eens tot een breuk. Het koppel besloot de relatie toch nog een kans te geven, maar het bedrog van gisteren deed de man helemaal tilt slaan.

Demetrie H. werd opgepakt en naar de gevangenis van Dendermonde overgebracht. Daar werd hij omstreeks middernacht dood aangetroffen in zijn cel, alles wijst op zelfdoding. De man stond onder bijzondere bewaking en werd elke 15 minuten gecontroleerd. Hoe hij toch uit het leven kon stappen, is nog onbekend.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.