Make-over en locatiewissel voor Broodjesboetiek en Tattoo Peter KOEN MOREAU

19 januari 2019

18u55 0 Lede Zussen Petra en Saskia Mertens zijn sinds dit weekend met hun Broodjesboetiek langs de Grote Steenweg in Oordegem op enkele meters van hun vorige locatie te vinden.

“Onze zaak, gestart in 2018, bestond net tien jaar en bleek te klein. Geregeld stonden klanten tot buiten aan te schuiven. Gelukkig kon ik mijn man Peter overtuigen om de locatie van zijn tattooshop en onze broodjeszaak om te wisselen”, vertelt Saskia. De jaarwissel bleek het perfecte moment en in amper drie weken was de verhuis geklonken. Het resultaat is een frisse ruime zaak met twee tafeltjes waardoor je ook ter plaatse iets kan eten. “Het is nog niet veel, maar het is beter dan wat er was”, lachen de zussen. Na een nare periode door de werken aan de Grote Steenweg met een klantenterugval tot de helft, oogt de toekomst dan ook rooskleurig. De zaak behoudt de vertrouwde openingsuren. Van maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot 14 uur en op donderdag en vrijdag tot 17 uur.