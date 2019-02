Maand rijverbod voor bestuurder die bijna dubbel zo snel rijdt als toegelaten Koen Baten

28 februari 2019

16u23 0 Lede R. uit Lede is door de politierechtbank in Aalst veroordeeld tot een boete van 400 euro en een maand rijverbod. De man reed op de verbindingsweg tussen Oordegem en Lede met een snelheid van maar liefst 98 kilometer per uur, terwijl er slechts 50 kilometer per uur is toegelaten.

Volgens de advocaat van de man was zijn cliënt erg gehaast. “Die baan nodigt ook vaak uit om sneller te rijden dan de 50 kilometer die er nu is toegelaten", klinkt het. “Uiteraard is dit niet goed te keuren en beseft mijn cliënt dat hij fout geweest is", aldus zijn raadsman. De politierechter gaf R. wel de kans om het rijverbod in het weekend uit te voeren.