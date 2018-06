Luxereizen beu? Dan met fiets over Baikalmeer KRIS ORGANISEERT WINTERSE FIETSTRIP OVER SIBERISCH MEER KOEN MOREAU

21 juni 2018

02u32 0 Lede Avonturier Kris Verhofstadt (47) bereidt zich momenteel voor op een fietsvakantie op het bevroren Baikalmeer in Siberië. In 2006 passeerde hij het meer tijdens een trip per jeep. Toen trok hij van Oordegem naar Vladivostok. "Dat gigantische meer moet nog indrukwekkender zijn als het dichtgevroren is", dacht de man.

Van 8 tot 18 februari 2019 keert Kris terug naar het Baikalmeer in Siberië. "Voor mij geen afgeborstelde vakantie in luxehotels, maar wel rondtrekken door de wereld en kennismaken met de locals", vertelt hij. Eerder bezocht Kris op die manier IJsland, Marokko en Spitsbergen. Hoogtepunt tot nu toe was een trip in 2016 van 156 dagen met een oude jeep van in Oordegem, doorheen zestien landen, tot aan de Japanse zee. De liefde voor Oost-Europa en Rusland duwen Kris opnieuw naar Siberië. "Russen zijn zeer gastvrij. Eigenlijk is het een fantastisch volk dat we helaas niet of verkeerd kennen."





Extra troef is de quasi ongerepte natuur en het ontbreken van georganiseerd massatoerisme. "Dat vergt wat extra organisatie, maar maakt het net boeiender."





De keuze voor het Baikalmeer is niet toevallig. "Bij mijn passage in 2016 was ik ondersteboven toen ik in levende lijve aan de oever stond van iets wat bijna een oceaan is."





Met een lengte van 640 kilometer en een oppervlakte bijna zo groot als België, staat het Baikalmeer in het lijstje van de tien grootste meren ter wereld.





"Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat zo een gigantische oppervlakte in de wintermaanden volledig dichtvriest." Net daarom wil Kris dat fenomeen persoonlijk meemaken en besliste hij een fietsvakantie op het dichtgevroren meer te organiseren. Reisgenoten zijn welkom. "Verwacht geen luxe, douches of wifi maar wel een primitieve vakantie langsheen 'guest houses' en houten vissershutten afgesloten met dierenvellen."





Beren in winterslaap

Voor het zachte klimaat moet je niet in Siberië zijn.





"De trip is aan het einde van de winter waardoor de temperaturen zelden onder de -15° dalen. Bij weinig wind en wat zon volstaan twee laagjes kleding op de fiets, 's avonds en bij wind moet dat net iets meer zijn." Natuurlijke vijanden zijn niet te vrezen. "De zwarte beren in de streek houden hun winterslaap. Enige risico's zijn een val en de kou." Maar die kou zorgt er dan weer voor dat het ijs stabiel is. "De dooi zet pas in half maart en de Russen rijden per auto over het meer. Fietsen zal dus ook wel lukken." Om glijpartijen te vermijden krijgen de fietsen spijkerbanden. "Dat is even aanpassen, maar is niet veel moeilijker dan gewoon op straat leren fietsen."





Reisgenoten die samen met Kris willen zien hoe mooi de winter buiten België is, betalen 1.750 euro. "Daar zijn vluchten, verblijf, fietsen, gids en tolk inbegrepen." Meer info via funandadventure@skynet.be.