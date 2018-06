Lichtgewonde bij zware klap aan gevaarlijk kruispunt Prison 23 juni 2018

02u57 0

Op het gevaarlijk kruispunt Prison in Wanzele gebeurde gisteravond nog maar eens een zwaar verkeersongeval. Een vrouw raakte gewond en de materiële schade was groot. Op de kruising van Rijststraat, Wanzelekouter, Ledezijdestraat en Hoogledezijdestraat geldt voorrang van rechts. In januari 2016 voerde men enkele rijrichting in om het kruispunt veiliger te maken. Het aantal ongevallen daalde, maar geregeld gaat het mis. Zo ook gisteren om 20 uur. Een vrouw die met een Kia Picanto van Impe kwam en het kruispunt dwarste, merkte een BMW niet op. Die kwam vanuit Lede en reed richting Smetlede. De bestuurder van de BMW merkte de Kia evenmin op. De BMW raakte de Kia in de flank. Beide wagens draaiden 90° en de Kia werd tegen een verlichtingspaal geslingerd. De bestuurster raakte lichtgewond. Brandweer Lede maakte de weg vrij. (KMJ)