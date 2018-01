Liberalen ook onder vuur na verkoop van OCMW-grond 19 januari 2018

02u54 0 Lede Het OCMW van Lede verkocht onderhands een perceel bouwgrond langs de Billegemstraat in Wanzele van 7,4 are voor amper 14.800 euro. Voorwaarts Lede hekelt deze koehandel.

"Die prijs is al bespottelijk laag, maar op de koop toe betaalde het OCMW voor het verwijderen van een oud huis op die grond vooraf 15.000 euro", stelt gemeenteraadslid Nobert De Jonge. Dat een openbare instelling niet via een openbare verkoop werkt, is twijfelachtig. In het schattingsverslag staat dat het perceel een grote waarde zou krijgen indien het samengevoegd wordt met een naastliggend perceel. En de koper van de OCMW-grond is de eigenaar van het naastgelegen perceel. "Wij betreuren dat de belastingbetaler voor deze koehandel moet opdraaien en stellen ons de vraag waar de propere handen van het OCMW-bestuur zijn", aldus De Jonge.





Een poging om dit dossier gisteren op de gemeenteraad te brengen, mislukte wegens 'geen gemeentelijke aangelegenheid'.





OCMW-voorzitter De Meersman (Open Vld) benadrukt dat het gebouw te bouwvallig was om te laten staan en dat het perceel door de rooilijn getroffen werd. "De secretaris, en niet ik, heeft dit dossier afgehandeld op de best mogelijke manier." (KMJ)