Lezing over vluchten tijdens WOI 14 maart 2018

De Landelijke Gilde van Lede reist op morgenavond 100 jaar terug in de tijd voor een duik in het oorlogse verleden. "Exact 100 jaar geleden waren wij vluchtelingen voor de Eerste Wereldoorlog. We kijken hoe dit in zijn werk ging alsok wat de gelijkenissen en verschillen zijn met de vluchtelingen nu", luidt het. De lezing start om 20 uur in de bovenzaal van de bibliotheek aan de Kerkevijverstraat. Einde rond 22 uur. Toegang is gratis. (KMJ)