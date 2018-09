Lessenreeks kleuterzwemmen door Gezinsbond in Wetterse Warande KOEN MOREAU

06 september 2018

18u28 0 Lede De Gezinsbond van Lede helpt jonge kinderen van 3 tot 6 jaar op weg in het water met een lessenreeks watergewenning en kleuterzwemmen.

Die reeks vindt vanaf woensdag 26 september acht opeenvolgende weken op woensdag in de vooravond plaats in het binnenzwembad van 'De Warande' in Wetteren. Deelnemers betalen 50 euro. Leden krijgen 10 euro korting. Meer info bij Aimé Triest, Olmendreefrede 20 in Lede, via 0477/59.87.49 of aime.triest@belgacom.net.