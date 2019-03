Lenteschoonmaak moet hele gemeente zwerfvuilvrij maken KOEN MOREAU

20 maart 2019

18u51 0 Lede De gemeentelijke milieuraad en de milieudienst van Lede organiseren op zaterdag 23 maart van 13 tot 15 uur een grote lenteschoonmaak om het tijdens de winter opgestapelde zwerfvuil op te ruimen.

Verschillende verenigingen steken een handje toe, maar iedereen mag mee helpen. Natuurpunt start het opruimen om 13.30 uur aan de kerk van Impe, maar het echte startpunt is aan de markt in Lede om 13 uur. Om ook een route te krijgen en ingepland te worden, stuur je best vooraf een mailtje naar milieu@lede.be.