Leerlingen op speeddate met minister en CEO 15 maart 2018

02u50 0 Lede In het kader van 'De Week van het geld' kregen de leerlingen van het eerste middelbaar technisch gericht van het Stella Matutinacollege speciaal bezoek. Niemand minder dan onderwijsminister Hilde Crevits, FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais en Febelfin-CEO Karel Van Eetvelt namen deel aan een speeddate.

"Omdat we het nuttig vinden dat scholen geldzaken belangrijk maken, treden we hier vandaag in gesprek", stelde de minister bij de start. In drie verschillende groepjes vuurden de leerlingen nadien vragen af over de job van de gasten, maar ook de gasten daagden de leerlingen uit.





Zo ging het onder meer over het katoen waarop geldbiljetten worden gedrukt, het verschil tussen debet- en kredietkaarten en de kostprijs van lenen. "Een gratis gsm gaat altijd gepaard met een duurder abonnement, je betaalt met andere woorden een lening af en daar moet je je bewust van zijn", aldus Servais. Op de vraag naar meer geld voor hun school, antwoordde Crevits met een wedervraag. "We wisten helemaal niet dat onderwijs vandaag al 11,5 miljard kost door de vele leerkrachten en leerlingen", reageerden Femke, Lotte, Yann, Laura en Hanne na afloop. Zij gaven ook toe heel wat opgestoken te hebben over geld. Vervolgens nam de klas nog deel aan de online quiz over geldzaken tegen andere scholen. Wie zelf zijn kennis wil testen kan terecht op www.deweekvanhetgeld.be. Voor begrijpbare info over bank- en geldzaken lanceerde de overheid de neutrale website wikifin.be. (KMJ)