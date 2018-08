Leerling piloot wint avontuurlijke vakantie met Dakota-vliegtuig KOEN MOREAU

02 augustus 2018

14u33 0 Lede Dankzij kledingmerk PME-legend en kledingzaak The Fashion Store uit Lede vliegt leerling piloot Thomas de Keuleneire (24) uit Wichelen naar Noorwegen.

De jongeman, die een opleiding elektromechanica genoot aan het Schepperinstituut in Wetteren, maakt momenteel zijn droom waar met een opleiding tot lijnpiloot. “Om die studie te kunnen betalen heb ik eerst vier jaar gewerkt en nu combineer ik mijn opleiding met twee werkdagen per week”, vertelt hij. Dankzij PME kan hij nu wat extra vliegervaring opdoen. “Op 23 augustus vlieg ik naar Oslo en zal ik wellicht achter de knuppel van een DC3, beter gekend als Dakota-vliegtuig, mogen plaatsnemen. Voorts gaat het per watervliegtuig over de Noorse fjorden, mag ik slapen onder een DC3, skydiven, benjispringen en parasailen. Een geweldige vakantie met andere woorden", aldus de tevreden winnaar van de PME-legend wedstrijd.