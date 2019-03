Leedse carnavalsradio klokte af op 3.400 luisteraars KOEN MOREAU

13 maart 2019

Lede Het carnavalsproject van Radio Lede was een succes en komt volgend jaar terug.

“Voor onze allereerste editie telden we op een maand tijd voor onze Leedse Ploatjes 3.400 luisteraars”, vertelt een tevreden hoofdredacteur Ralph Iliano. Het project bewijst dat carnavalsradio in de streek rond - en niet alleen in - Aalst leeft. Volgend jaar zal de zender vroeger starten. “Wellicht starten we met de start van het carnavalsseizoen op 11 november en we doen er alles aan om te kunnen uitzenden via een tijdelijke vergunning op de FM-band”, geeft Iliano nog mee.