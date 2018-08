Ledenaar en dochter starten hulpactie op voor slachtoffers aardevingen in Lombok Koen Baten

21 augustus 2018

20u14 1

Jo Ghyselinck uit Lede is twee weken geleden gestart met een actie om de slachtoffers in Lombok in Indonesië te helpen na een hele reeks van aardbevingen daar. Zijn 18-jarige dochter, Eleene Gyselinck is daar op vakantie bij haar moeder toen ze getroffen werden door de eerste aardbeving. Voor de actie krijgt hij hulp van vijf andere koppels, zijn dochter en tal van vrienden van Eleene. "Ik heb zelf jaren in Lombok verbleven, de regio ligt me dus nauw aan het hart en daarom wou ik absoluut iets doen", vertelt Jo.

Het is al van begin augustus geleden dat de eerste aardbeving in Lombok gebeurde. De eerste aardbeving richtte meteen een ravage aan en heel wat mensen werden dakloos. Ook Eleene en haar moeder liepen schade op door de aardbeving, maar zijn zelf ongedeerd. De vader van Eleene besloot na de eerste beving om in gang te schieten en een actie op te starten. "Na al die jaren er verbleven te hebben weet ik hoe ze daar leven en dat de streek nu in puin ligt. Ik kon dit niet zomaar laten passeren", zegt Jo.

"We hebben een fonds opgericht een facebookpagina 'Help Lombok' op sociale media", zegt Jo. "Hierop hebben we een brief geplaatst over de actie en hoe ze ons kunnen steunen", klinkt het. Er werd een rekeningnummer opgestart om een donatie te doen. Dat geld zal daarna doorgestort worden naar een nieuw opgestart rekeningnummer in Indonesië.

"Momenteel staat de teller van onze actie al op 5000 euro, een heel mooi bedrag op twee weken tijd, maar we hopen natuurlijk nog een pak meer te kunnen inzamelen", zegt Jo. "Het is ook vooral belangrijk dat de mensen weten dat wij zelf deze actie houden en dat er geen tussenpartij aanwezig is. Wij bezorgen zelf alles en dan weten we dat het correct aankomt", klinkt het. Met het geld kunnen ze daar onder andere rijst en luiers aankopen. "Maar ook schoolboeken en pennen en schriften kunnen aangekocht worden voor de kinderen, want letterlijk alles is verwoest."

Niet alleen Jo wil de slachtoffers in Lombok helpen, ook Toon Jooris organiseert samen met enkele vrienden een actie om geld in te zamelen. "Op 14 september organiseren we een loungebar/fuif in het jeugdcentrum van Wichelen. Zowel jong en oud zijn welkom", zegt Toon. "We voorzien er ook gerechtjes uit Indonesië, en de opbrengst gaat natuurlijk naar de regio Lombok", klinkt het. Kaarten zullen drie euro kopen en zijn binnenkort beschikbaar via het jeugdhuis of via Toon.

Ook afgelopen weekend werd de regio nog getroffen door een aardbeving. Jo hoopt dat zijn dochter zo snel mogelijk naar huis komt, maar voorlopig mag niemand daar vertrekken. "Alle hulp is daar zeker ook broodnodig, dus ik hoop dat er nog mensen zijn die willen steunen", besluit Jo. Wie het project nog wil steunen kan dit doen via het rekeningnummer BE49 9733 5521 0771. Je kan ook het project volgen op https://www.facebook.com/supportlombok/.