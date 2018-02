Lede plant 2.000 m² springplezier LOODS BUSSEN DE RAS WORDT SPECTACULAIR TRAMPOLINEPARK KOEN MOREAU

09 februari 2018

02u36 785 Lede Jongelui zullen vanaf september wellicht hun hartje kunnen ophalen in een gloednieuwe trampolinepark 'Jumpstar'. Dat zou in de loods van bussen De Ras in het centrum van Lede komen. "De busactiviteiten verhuizen vanaf 1 juli naar de KMO-zone Heiplas. Geïnspireerd door onze kinderen willen we de oude loods graag ombouwen tot een hip trampolinepark", vertellen zussen Lynn en Jill De Ras.

Dat het ondernemen de familie in het bloed zit, bewijzen nu ook de kinderen van Willy De Ras. "Door de verhuis van de bussen, komt de loods vanaf 1 juli leeg te staan waardoor er tal van mogelijkheden waren", vertellen dochters Lynn en Jill. Ondanks interesse om de beschikbare ruimte te gebruiken voor een warenhuis, garage, bandencentrale of een transportfirma denken de zussen aan iets totaal anders. "Enerzijds wilden we het beheer in eigen handen houden en anderzijds wilden we een activiteit die past in de woonkern waarin we ons bevinden."





Kleinkinderen

Verschillende ideeën passeerden de revue, maar uiteindelijk kwam de doorbraak er door de kleinkinderen Emile (11) en Nöel (12). "Zij bezochten een gelijkaardig park in Hasselt en waren heel enthousiast. Dit moesten we in Lede doen!" Toch duurde het even voor iedereen overtuigd was. "In eerste instantie lachten we het idee wat weg.... We zijn en blijven actief in uitvaarten, immobiliën, mindervaliden- en taxivervoer, waardoor dit idee geen prioriteit was." Door het aandringen van onze kinderen en door er met vrienden over te praten, raakten we echter meer en meer overtuigd van de mogelijke meerwaarde van dit project. "Binnenspeeltuinen zijn talrijk, maar voor de leeftijd van 8 tot 16 jaar is er eigenlijk bitterweinig en hier in de streek eigenlijk niks. We besloten dan ook om er samen met onze zakenpartners voor te gaan."





Grote garage

Plan is om deze zomer de 'grote garage' volledig onder handen te nemen en te transformeren tot een fascinerend trampolinepark. Als dat lukt, zullen kinderen en tieners er zich vanaf september kunnen uitleven in een foampit, dat is een grote bak gevuld met schuimblokken, verschillende tumbling lanes, een Ninja-hindernissenparcours, big airbags, evenwichtskoorden, een trefbalzone, een dunkzone en vooral heel veel trampolines. "Voor de ouders denken we aan een afgesloten - en dus rustige - bar waar men iets kan drinken en knabbelen."





Beperkte openingsuren

De openingsuren zouden beperkt blijven. "Het lijkt ons leuk om op schoolvrije momenten zoals woensdagnamiddag, vrijdag en weekenddagen tot 21 uur een nieuw alternatief in de streek te lanceren."





Voor mama's die eens 'anders' willen bewegen, wordt gedacht aan trampofitness op een weekavond. "Om de bezoekers een veilige toegang te geven en een duidelijke scheiding met de andere activiteiten, denkt men eraan om de ingang van 'Jumpstar' langs de Julius De Geyterstraat te brengen. Daar zou een afzonderlijke in en uitgang met voldoende plaats voor wagens en fietsen komen.





De nieuwe activiteit kan een zestal jobs opleveren. "Enthousiaste kandidaten en jobstudenten mogen ons steeds contacteren via jumpstarlede@gmail.com", besluiten Lynn en Jill.