Lede kreunt onder sluipverkeer: jong gezin verloor in enkele maanden drie katten en vreest voor kinderen KOEN MOREAU

10 februari 2019

08u21 0 Lede Huiskatten houden in de Rammelstraat in Lede zorgt gegarandeerd voor een tranendal. Het vijfjarige dochtertje Anke van Wim D’Herde uit de parallelstraat met de Wichelsesteenweg moest in korte tijd afscheid nemen van drie katten. “Chauffeurs vliegen hier als gekken door de straat om enkele seconden sneller voorbij verkeerslichten te raken. Hallucinant.”

Vorig jaar werd op initiatief van Lien Declercq voor de verkiezingen door de bewoners van de Rammelstraat en Openveldstraat nog een petitie overhandigd aan de burgemeester. Behalve de belofte te onderzoeken wat mogelijk is, gebeurde tot nu toe niks. “De jongste jaren is het probleem alleen maar toegenomen. Weggebruikers nemen tijdens de spits, en zeker als de spooroverweg langs de Wichelsesteenweg een poosje dicht was en er een massa wagens aankomen, massaal de Rammelstraat als sluipweg. Daarmee hopen ze via een ommetje door onze straat en de Boston Pizza sneller de lichten voorbij te geraken. Tevergeefs, maar daarvoor drukken ze het gaspedaal stevig in”, vertelt de vrouw. Het rijgedrag in de straat is volgens de buurtbewoners hallucinant.

Roekeloos rijgedrag

“Automobilisten rijden hier zonder blozen over de voetpaden”, vult Wim D’Herde, die iets verderop woont, aan. Katten houden is geen optie meer. “Zelf verloren we al drie katten en ook onze buren hebben gelijkaardige ervaringen. Tragisch is het, dat onze dieren niet op de steenweg sterven, maar wel in onze ‘rustige’ woonstraat.” Om nieuwe tranen te vermijden, komen er voorlopig geen nieuwe katten meer. De angst is echter dat het niet bij huiskatten blijft. “Over enkele maanden als het terug mooi weer wordt, lopen en spelen hier weer kinderen. Ik hoop dat hier geen aanrijdingen gebeuren doordat een chauffeur vijf seconden sneller door het rode licht aan het dorp wil geraken.”

Maatregelen

De gemeentelijke verkeerscommissie is op de hoogte van de problematiek. “We hebben het dossier al bekeken en de politie heeft al extra controles gehouden, maar we zullen het dossier binnenkort opnieuw bekijken”, belooft voorzitter Isabelle Derder (CD&V). De buren zijn niet meteen vragende partij voor verkeersdrempels. “Een verbod voor zwaar verkeer, enkel toegang voor plaatselijk verkeer of kleine vertragende maatregelen zouden al een verschil kunnen maken”, luidt het nog.