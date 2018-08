Landelijke Gilde zoekt tijdens Gildenfeest geschikte plek voor nieuwe zitbank KOEN MOREAU

03 augustus 2018

15u52 0 Lede De Landelijke Gilde van Lede neemt deel aan de actie ‘Bank zoekt plek.’ Dat zal nu zondag 5 augustus duidelijk te merken zijn tijdens het jaarlijks Gildenfeest aan de Bosstraat 56.

“We laten onze bezoekers kiezen waar we onze zitbank met als opschrift ‘Bij ons zit je goed’ best kunnen zetten”, vertelt voorzitter Evert Vermoesen. Stemmen kan zodra de apero- en cavabar om 11 uur opent. “We suggereren zelf drie geschikte locaties: de Noenstraat achter ‘De Jaeger’, op het driesplein aan de Barrevoetsehoek in de Heiplasstraat en in de kouter op 150 meter van de huizen in de D’Heersewel.” Na het stemmen kan je vanaf 11.30 uur aanschuiven voor het eetfestijn met partybord à volonté. In de namiddag zijn er volksspelen, een springkasteel en een huifkarrentocht. Tussen 13 en 15 uur is er een optreden door Passepartou en om 17 uur kan je genieten van rockgroep ATMID en vers gebakken ovenkoeken. Afsluiten gebeurt om 21 uur met een optreden van NOXC. De toegang is gratis.