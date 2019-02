Laatste ‘rosse centjesjacht’ voor Stef en De Kleine Prins Redactie

17 februari 2019

Op GO! basisschool De Kleine Prins in Lede zijn de Rospotten weer vanonder het stof gehaald. Op initiatief van Stef Roobroeck (10) uit het vijfde leerjaar is de school weer in actie geschoten om zoveel mogelijk rosse centjes te verzamelen voor ‘Kom op tegen Kanker.’ “Het is de laatste keer dat de actie wordt gehouden”, weet Stef. “Want vanaf eind dit jaar worden de kleine centjes uit omloop gehaald, het is dus het ideale moment om van die kleine centjes vanaf te geraken. Bij de vorige acties haalden we al eens 75kg, 108kg en 112kg op, het zou leuk zijn om dat bij de laatste actie nog eens te kunnen overtreffen.” De hulp van zijn klasgenoten heeft hij alvast.