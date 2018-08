Laatste fase heraanleg Markt: besproeien ondanks hitte noodzakelijk KOEN MOREAU

07 augustus 2018

07u45 1 Lede Het vernieuwde marktplein van Lede is bijna klaar. De aannemer is momenteel bezig met de laatste loodjes en er zal eerstdaags gestart worden met het vullen van de voegen.

“Dat gebeurt met vloeibare mortel. Om te vermijden dat overtollige mortel uitdroogt en niet meer te verwijderen valt, zal de mortel onmiddellijk met water afgespoten worden”, aldus de gemeente. Momenteel wordt nochtans opgeroepen extra spaarzaam te zijn met water. “Aangezien het gebruik van water noodzakelijk is voor deze werken werd toelating gevraagd en gekregen bij de diensten van de gouverneur.” Uitstel van deze werken werd niet overwogen aangezien in het laatste weekend van augustus een groot volksbal gepland is ter inhuldiging van het marktplein.